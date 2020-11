NFL: Antonio Brown geht mit Brady und Buccaneers unter - was läuft schief?

Brady und Brown harmonieren noch nicht

Brady-Pass auf Brown führt zu Interception

In ihrem einzigen gemeinsamen Spiel bei den New England Patriots, bevor Brown wegen mehrerer Vergehen aus dem Team geflogen war, hatte er gegen die Miami Dolphins nach Brady-Pässen noch 56 Yards und einen Touchdown erzielen können.

Buccaneers mit Negativrekord gegen Saints

Die Leistungen ders Angriffs schwanken trotz sechs Siegen in neun Spielen enorm, was auch an der Auswahl der offensiven Spielzüge liegt. Erwischt dann auch Brady einmal einen schlechten Tag wie gegen die Saints, endet ein Spiel schnell in einem Debakel.