Mario Götze hofft auf Rückkehr in deutsche Nationalmannschaft vor EM 2021

Mario Götze hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, mit der deutschen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2021 teilzunehmen.

"Ich würde mich freuen, wieder für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Die EM ist ein großer Traum für mich, gerade weil ich beim vergangenen WM-Turnier 2018 erstmals nicht dabei war. Mein Hunger auf Titel ist inzwischen noch größer geworden", betonte der Offensivspieler von PSV Eindhoven in der Bild .

Götze hatte das DFB-Team 2014 zum Weltmeister geschossen, danach jedoch seine Topform verloren und am 14. November 2017 sein bislang letztes Länderspiel absolviert. Doch der Kontakt zu Bundestrainer Joachim Löw ist seither nicht abgerissen.

"Ja, Jogi und ich sind immer mal wieder im Austausch", bestätigte Götze. Zuvor hatte Löw in einem Interview erklärt, den 28-Jährigen weiter auf dem Radar zu haben, und eine erneute Nominierung für die Nationalmannschaft nicht ausgeschlossen.

Bierhoff kann sich Götze-Rückkehr vorstellen

Auch Oliver Bierhoff kann sich vorstellen, Götze zurückzuholen. "Er hat die Qualität, aber wir wissen auch, dass Jogi Löw kein Freund von Hauruck-Aktionen ist. Wenn er aber weiter eine gute Form hat, dann kann Mario Götze immer eine Option für die Nationalmannschaft sein. Wir werden sehen, was vor der nächsten Nominierung im Mai passiert", sagte der Sportdirektor des DFB am Montag auf einer Pressekonferenz des Verbands vor den anstehenden Länderspielen gegen Tschechien und in der Nations League.