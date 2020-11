ATP: Alexander Zverev nach Final-Pleite gegen Medvedev - Rede sorgt für Ärger

Zverev-Rede sorgt für Irritationen

Zverev spricht Medvedev-Ehefrau an

Zverev sorgte für weitere Irritationen, da er in seiner Rede auch direkt die Ehefrau von Daniil Medvedev ansprach, was in einer Rede selten passiert und Zverev auch nicht nach dem verlorenen Masters-Finale 2019 in Shanghai gegen den Russen tat.