T1-Fans gehen auf die Barrikade - Kritik an Team-Managament

Harsche Fankritik an T1-Management - League of Legends © @Welsiba_LoL / Riot Games

Drei Mal konnte T1, vormals als SK telecom T1 bekannt, die Weltmeisterschaft in League of Legends gewinnen. 2020 hingegen schaffte das Team es erneut nicht, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Zwar gewannen Lee "Faker" Sang-hyeok und Co. den Spring Split, mehr gab es aber für den Rekordweltmeister in diesem Jahr nicht zu holen.