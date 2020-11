Verena Bentele, Georg Hackl und Thomas Lange in Hall of Fame gewählt

Die Hall of Fame des deutschen Sports ist um drei Personen größer. Verena Bentele, Georg Hackl und Thomas Lange erweitern den elitären Kreis.

Prominente Neuzugänge in der Hall of Fame des deutschen Sports: Die Jury hat Verena Bentele (Para-Biathlon und -Skilanglauf), Georg Hackl (Rennrodeln) und Thomas Lange (Rudern) in die 2006 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte Ruhmeshalle gewählt.