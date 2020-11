DFB: Joachim Löw wehrt sich gegen den Arroganz-Vorwurf

Allzu sehr an sich heran lässt der DFB-Coach die Anschuldigungen aber nicht. "Ich bin schon so lange dabei und habe schon sehr viel erlebt. Die Nationalelf wird immer im Fokus stehen, alles wird kommentiert. Ich denke, dass ich das daher ganz gut und unaufgeregt einordnen kann."

Löw seit WM-Blamage in der Kritik

Der 60-Jährige ist seit 2006 im Amt und sieht sich seit dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland 2018, den schwachen Leistungen in der Nations League und in Testspielen dem stärksten Gegenwind seiner Ära ausgesetzt.