MLB lädt Joe Biden ein, ersten Pitch der Saison 2021 zu werfen

Die MLB geht kurz nach dem Wahlsieg von Joe Biden auf den neuen US-Präsidenten zu, um ihn einzuladen, die Saison 2021 mit dem First Pitch zu eröffnen.

Der neue US-Präsident Joe Biden soll vor dem Auftaktspiel der Washington Nationals in der neuen Saison der Major League Baseball (MLB) den First Pitch werfen.

Der Hauptstadtklub gab bei Twitter bekannt, dass der Nachfolger von Donald Trump eingeladen worden sei, die Tradition am 1. April 2021 gegen die New York Mets fortzusetzen.

Allerdings warf Trump nie einen First Pitch. In diesem Jahr hatte er den New York Yankees für die Zeremonie erst zu- und dann wieder abgesagt.