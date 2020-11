FC Bayern: Jamal Musiala wurde von Hansi Flick im Training getunnelt

"Ich war einfach so glücklich nach meinem Treffer. Ich glaube nichts hätte mich runterziehen können. Ich war wirklich so voller Glück", beschrieb Musiala seinen Treffer am ersten Spieltag gegen die Königsblauen und ergänzte: "Der jüngste Torschütze des FC Bayern zu sein, ist wirklich eine Ehre. Und ich bin einfach nur stolz, Teil dieses Klubs zu sein."