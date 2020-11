DFB: Bundestrainer Joachim Löw macht Mario Götze die Tür auf

Nach seinem Wechsel zur PSV Eindhoven in die Eredivisie findet Mario Götze immer mehr zu alter Stärke zurück. Erst am Wochenende traf der 28-Jährige gegen Willem II Tilburg beim souveränen 3:0-Sieg des Tabellendritten wieder.

Götzes letztes DFB-Spiel war 2017

Schafft Götze also vor der Europameisterschaft 2021 den Sprung zurück in die Nationalmannschaft?

In drei Ligaspielen für Eindhoven gelangen Götze nun aber bereits zwei Treffer, zudem war er auch in der Europa League ein mal erfolgreich.

Löw: "Er hatte durch WM-Tor Rucksack auf"

Der Schritt ins Ausland komme Götze zugute. "Es hat sich in Deutschland immer alles auf ihn fokussiert. Er hatte durch das WM-Tor 2014 einen Rucksack auf, der sicher auch eine große Last bedeutet hat. Deshalb freue ich mich für ihn, dass er in Eindhoven so gut gestartet ist. Das war so nicht zu erwarten."