Basketball EM-Qualifikation: Satou Sabally fehlt Deutschland bei Spielen

Die deutschen Basketballerinnen müssen in den anstehenden Partien in der EM-Qualifikation auf Satou Sabally verzichten. Der WNBA-Star fehlt angeschlagen.

WNBA-Spielerin Satou Sabally fehlt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei den anstehenden Aufgaben in der EM-Qualifikation. Die 22-Jährige, die in der Spielpause der US-Profiliga für den türkischen Klub Fenerbahce Istanbul aufläuft, kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mitwirken. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekannt.

Die DBB-Auswahl trägt in einer "Bubble" in Riga/Lettland zwei Spiele unter dem neuen Bundestrainer Walt Hopkins aus. Am Donnerstag (18.45 Uhr) geht es gegen die Gastgeber, am Samstag (15.30 Uhr) gegen Nordmazedonien.