2. Bundesliga: Würzburger Kickers entlassen Marco Antwerpen - Trares Nachfolger

Nach nur fünf Spielen als Cheftrainer von den Würzburger Kickers war es das schon wieder für Marco Antwerpen. Der 49-Jährige wurde nach der mageren Bilanz von nur einem Punkt in dieser Zeit nun entlassen.

Er erhält beim Tabellenschlusslicht einen Vertrag bis 2022. SPORT1 weiß, dass der 55-Jährige am Montag bereits das erste Training leiten wird.

Antwerpen, der im Sommer mit Eintracht Braunschweig in die Zweite Liga aufgestiegen war, hatte das Traineramt beim Mitaufsteiger als Nachfolger von Michael Schiele erst Ende September übernommen. Er hat bei den Würzburgern noch ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2022.

Eisiges Verhältnis zwischen Antwerpen und Team

Das Aus kommt wenig überraschend, obwohl Felix Magath, "Head of Flyeralarm Global Soccer" des Investors und für sportliche Belange zuständig, am vergangenen Freitag nach der 1:4-Klatsche beim 1. FC Heidenheim noch erklärt hatte, Antwerpen könne "selbstverständlich" in Ruhe weiterarbeiten.