NFL: Rekordsieg - Pittsburgh Steelers schlagen Dallas Cowboys

Erst in der letzten Sekunde fiel die Entscheidung in dem Krimi, als die Steelers einen Pass von Dallas-Quarterback Garret Gilbert in die Endzone verhinderten.

Roethlisberger verlässt humpelnd Spielfeld

"Es fühlte sich an, als hätte sich mein Knie ein wenig verbogen. Das gehört zum Spiel dazu. Jungs werden ständig getroffen", erklärte der Routinier und fügte hinzu: "Der Arzt wollte nur, dass ich ihn in der zweiten Halbzeit auf dem Laufenden halte."

Roethlisberger glänzt trotz Schmerzen

Trotz der Probleme dachte Roethlisberger nicht daran, sich auswechseln zu lassen: "Ich wollte meine Jungs nicht im Stich lassen. Ich glaube, wenn die Jungs mich an der Seitenlinie anschauen, denken sie: 'In Ordnung, Ben, wir glauben an dich.' Ich wollte alles geben, was ich habe, und kämpfen."