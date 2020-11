Anzeige

NFL: Tom Brady und Tampa Bay Buccaneers unterliegen New Orleans Saints klar Brady von der Rolle! Bucs gehen unter

Quarterback Tom Brady war mit den Tampa Bay Buccaneers chancenlos gegen die New Orleans Saints © Imago

SPORT1

Was für eine Klatsche für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. Die New Orleans Saints überrollen den Rivalen in der NFC South. Brady zeigt sich von der Rolle.

So schlecht hat man Football-Superstar Tom Brady selten erlebt!

Der Quarterback ging mit den Tampa Bay Buccaneers in Woche 9 der NFL nach einer äußerst schwachen Leistung mit 3:38 gegen die New Orleans Saints um deren Superstar Drew Brees unter. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Im Kampf um Platz eins in der NFC South präsentierten sich Brady und die Bucs völlig von der Rolle, nachdem sie zuvor drei Siege in Serie eingefahren hatten. Die Buccaneers machten nur fünf Laufspielzüge, das sind die wenigsten in der Geschichte der NFL.

Brady leistet sich drei Interceptions

Der 43 Jahre alte Brady leistete sich diesmal aber gleich drei Interceptions - zwei davon gingen auf seine Kappe - gegen beeindruckende Saints, die zur Pause bereits mit 31:0 in Führung lagen. Am Ende brachte er 22 von 38 Pässen für 209 Yards an den Mann.

Für Brady war es in seinem 333. NFL-Start das erste Mal, dass er mit mehr als 30 Punkten Unterschied zur Halbzeit zurückgelegen war. Drei oder mehr Interceptions hatte er sich zuletzt in Woche 3 der Saison 2011 geleistet.

Zudem endete mit dieser schwachen Partie von Brady eine historische Serie. Zuvor hatte der sechsmalige NFL-Champion 145 Spiele in Folge mit mindestens 10 Pässen und weniger als drei Interceptions beendet. Es war die längste Serie eines Spielers seit mindestens 1950.

Brees überholt Brady bei Touchdowns

Während bei Brady nichts lief, glänzte sein Gegenüber Drew Brees.

Der 41-Jährige brachte 26 von 32 Pässen für 222 Yards an den Mann und warf dabei vier Touchdown-Pässe. Damit überholte Brees seinen Konkurrenten Brady auch wieder in der All-Time-Passing-Touchdown-Liste der Regular Season mit 564 zu 561.

