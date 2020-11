Formel 1: Ralf Schumacher im AvD Motorsport Magazin über Vettel und Ferrari

Ferrari-Verschwörung oder liegt es doch am Fahrer selbst?

Ralf Schumacher sieht im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 zumindest eine Bevorzugung von Leclerc als klar ersichtbar an. "Das Team hat sich wirklich auf einen Fahrer konzentriert und Vettel etwas außen vor gelassen", sagte der sechsmalige GP-Sieger in der Formel 1.

Schumacher: In Monza kam es zum Bruch

Den Bruch zwischen Vettel und dem Team sieht er in der vergangenen Saison in Monza. Bei der Windschatten-Affäre habe sich das Team ganz klar hinter Leclerc gestellt. Laut Schumacher liegt das auch am Verhalten des Monegassen.