Leverkusen dank Lucas Alario top - Havertz und Volland schon ersetzt?

Die beiden Top-Angreifer waren in der vergangenen Bundesliga-Saison zusammen an 34 Toren beteiligt. Havertz (wechselte zu Chelsea) schoss zwölf Tore und gab fünf Vorlagen, Volland (ging nach Monaco) lag bei zehn Treffern und sieben Assists.

Bayer besser als mit Havertz und Volland

Alario in Torlaune, Wirtz und Amiri überzeugen

Der Argentinier ist in einer bestechenden Form und schnürte gegen Gladbach seinen dritten Doppelpack. Er hat jetzt schon mit sieben Treffern so viele erzielt wie in der gesamten letzten Runde. Während Alario in die Volland-Rolle schlüpft, wächst Jungstar Florian Wirtz (17/schon vier Liga-Assists) immer mehr zum Havertz-Nachfolger ran.