World Cup of Darts: Gabriel Clemens und Max Hopp scheitern an Price Deutschlands Titeltraum ist vorbei

Max Hopp (Bild) und Gabriel Clemens scheiden im Halbfinale des World Cup of Darts aus © DAZN

SPORT1

Beim World Cup of Darts ist für Max Hopp und Gabriel Clemens im Halbfinale gegen Gerwyn Price und Jonny Clayton Schluss. Das Finale lautet England gegen Wales.

Im Halbfinale des World Cup of Darts unterliegt das deutsche Duo um Max Hopp und Gabriel Clemens mit 0:2 dem walisischen Team mit Gerwyn Price und Jonny Clayton. (SERVICE: Alles zum World Cup of Darts)

Direkt zum Auftakt entfachte der "German Giant" gleich ordentlich Hoffnung im deutschen Lager, als er Price sofort den ersten Anwurf abnahm und mit 1:0 in Führung ging.

Danach verließen sie ihn aber etwas und "The Iceman" zog schnell auf 3:1 davon. "GaGa" konnte zwar noch auf 2:3 verkürzen, aber danach nutzte Price seinen eigenen Anwurf und sorgte für die 1:0-Führung der Waliser.

Danach kämpfte der "Maximiser" um den Ausgleich, war aber gegen einen überragend aufgelegten Clayton direkt mit 0:2 im Rückstand. Der Mann aus Idstein versuchte zwar nochmal alles, aber "The Ferret" gab sich keine Blöße und zog mit einem starken Average von über 100 Punkten immer weiter davon.

Im sechsten Leg nutzte er seine erste Chance zum Checkout und brachte die 121 Rest per Bulls Eye ins Ziel. Damit verpasst Deutschland nach dem Coup im Viertelfinale, als man die Niederlande mit Michael van Gerwen ausschalten konnte, die nächste Glanzleistung.

Für Deutschland war der Halbfinaleinzug das beste Ergebnis in der Geschichte des World Cup of Darts. Im Finale kommt es nun zum Duell zwischen Wales und England, das sich im ersten Halbfinale mit 2:0 gegen Belgien durchsetzen konnte.

Spielplan und Ergebnisse des World Cup of Darts 2020

Viertelfinale (zwei Einzel, Best of 7 Legs und falls nötig: ein Doppel, Best of 7 Legs)

Sonntag, 8. November, ab 13 Uhr:

England - Österreich 2:1

Michael Smith - Mensur Suljovic 3:4

Rob Cross - Rowby-John Rodriguez 4:3

Doppel: England - Österreich 4:3

Kanada - Belgien 1:2

Jeff Smith - Kim Huybrechts 1:4

Matt Campbell - Dimitri Van den Bergh 4:1

Doppel: Canada - Belgien 2:4

Wales - Australien 2:1

Gerwyn Price - Simon Whitlock 4:3

Jonny Clayton - Damon Heta 2:4

Doppel: Wales - Australia 4:3

Niederlande - Deutschland 1:2

Danny Noppert - Gabriel Clemens 3:4

Michael van Gerwen - Max Hopp 4:1

Doppel: Niederlande - Deutschland 3:4

Halbfinale (zwei Einzel, Best of 7 Legs und falls nötig: ein Doppel, Best of 7 Legs)

Sonntag, 8. November, ab 19 Uhr:

England - Belgien 2:0

Wales - Deutschland 2:0

Finale (zwei Einzel, Best of 7 Legs; ein Doppel, Best of 7 Legs und falls nötig: ein bis zwei Einzel, Best of 7 Legs)

Sonntag, 8. November, ab ca. 21.30 Uhr: