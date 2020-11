Nations League: Russland wirft Dzyuba nach Masturbations-Video aus Kader

Dzyuba wird der Nationalmannschaft somit in im Testspiel gegen Moldawien sowie in den Spielen der Nations League gegen die Türkei und Serbien fehlen. "Die Situation mit Dzyuba hat nichts mit der russischen Nationalmannschaft aus sportlicher Sicht zu tun", erklärte Cherchesov. Er fügte an: "Dzyuba wird Zeit haben, die Situation zu normalisieren. Ich hoffe, das wird während des Trainingslagers der Nationalmannschaft kein Thema mehr sein."