BBL: Bayern Basketball gewinnt zum Saisonauftakt gegen Rasta Vechta

Beim 90:78-Sieg des FC Bayern Basketball gegen RASTA Vechta in der easycresit BBL sorgte Nick Weiler-Babb für den perfekten Saisonstart der Münchner. Als sich die Gäste anschickten, den Bayern-Vorsprung langsam aber sicher abzuknabbern, versenkte der US-Amerikaner innerhalb einer Minute drei Dreier und konterte die Aufholjagd Vechtas im Alleingang. ( SERVICE: Die Ergebnisse der BBL )

Am Ende stand der Guard bei starken 21 Punkten und fünf von sechs Dreiern und avancierte damit zum Matchwinner. Ebenfalls stark war Neu-Kapitän Nihad Djedovic , der gute 14 Punkte beisteuerte.

Die Münchner waren von Beginn an gut im Spiel und gingen mit einer klaren 27:16-Führung in die erste Viertelpause. Aber dann erlebten die Roten einen kleinen Einbruch und retteten einen knappen 4-Punkte-Vorsprung (44:40) in die Halbzeit. Auch im dritten Viertel war das Spiel ausgeglichen, aber München konnte seinen Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen.