Thomas Tuchel platzt nach Sieg von PSG gegen Rennes bei Interview der Kragen

Ihn nervten vor allem die Fragen des Reporters von Canal+ nach der taktischen Position von Marquinhos. "Meiner Meinung nach fehlt es Ihnen an Respekt für die Spieler und vor der Leistung de Teams, wenn Sie fünf Fragen zu Marquinhos, zwei zu Florenzi und keine über das Spiel, keine über den Gegner stellen", redete sich der deutsche Trainer in Rage. "Das zeigt: Sie haben keinen Respekt für das was wir tun und das was die Mannschaft hier leisten muss. Das ist sehr traurig für mich."