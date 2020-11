Eishockey, Deutschland Cup: DEB verliert gegen Lettland

Im Finale des Heimturniers in Krefeld unterlag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Lettland mit 2:3 nach Verlängerung (1:2, 0:0, 1:0, 0:1). 20 Stunden zuvor hatte das Team des an Corona erkrankten Bundestrainers Toni Söderholm den einzigen internationalen Gegner im letzten Gruppenspiel noch mit 2:0 geschlagen. (SPORT1 zeigt die Highlights des Finals am Sonntag ab 19 Uhr im TV auf SPORT1)