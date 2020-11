FA Cup: Torquay United - Crawley Town 5:6 n.V. - denkwürdiges Pokalspiel

Als der Abpfiff in Torquay ertönte, herrschte allgemeine Ungläubigkeit über das, was sich da gerade auf dem Rasen des Plainmoor abgespielt hatte.

Drei Tore in der Nachspielzeit

Tom Nichols traf per Elfmeter zum Anschluss und dann brach die denkwürdige Nachspielzeit von 18 (!) Minuten an. Max Watters besorgte zunächst den umjubelten Ausgleich (90.+14) für den Viertligisten, doch Torquay ging wenig später in Person von Joshua Umerah (90.+18) erneut in Führung - mit dem Abpfiff, wie viele wohl dachten. Doch so war es nicht.