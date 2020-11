ADAC Formel 4, Oschersleben: Jonny Edgar holt Titel vor Jak Crawford

Während der Saison führt Jonny Edgar die Formel-4-Wertung an, bis er nach einem Unfall ohne Punkte dasteht. Doch der Brite schlägt zurück und holt den Titel.

Emotionaler Tag für Jonny Edgar! Der Brite hat sich beim letzten Saisonrennen der ADAC Formel 4 in Oschersleben den Meistertitel gesichert. Dabei reichte dem Piloten von Van Amersfoort Racing ein zweiter Platz.

Sein größter Konkurrent, Teamkollege Jak Crawford, landete nur auf Rang sechs und konnte in den Titelkampf nicht mehr eingreifen.

Dabei sah es vor dem Rennen nicht danach aus, als ob sich Edgar noch den Titel würde sichern könne. Die Saison über hatte der Brite in der Gesamtwertung dominiert, musste seine Führung jedoch am Samstag abgeben.

Crawford hatte in Führung gelegen

Beim ersten Umlauf in Oschersleben hatte ihm sein hinter ihm fahrender Teamkollege Crawford bei einem Rennunfall den Reifen aufgeschlitzt. Der in Führung liegende Edgar landete außerhalb der Punkte, Crawford feierte stattdessen den Sieg und die Übernahme der Führung in der Gesamtwertung.