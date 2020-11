Michael Zorc hadert nach BVB-Niederlage - Lob für Lewandowski

Auch im vierten Anlauf können die Dortmunder in der Bundesliga nicht gegen den FC Bayern gewinnen.

Trotz strahlend blauem Himmel und herrlichem Sonnenschein über Dortmund wollte Michael Zorc am Tag danach nicht so richtig glücklich werden. Der BVB-Sportchef haderte mit dem Ausgang der Partie. Das Spiel, das letztlich trotz 1:0-Führung in einer 2:3-Niederlage endete, habe "leider kein schönes für Ende" gehabt, sagte der 58-Jährige im Gespräch mit SPORT1. Deshalb könne man "den schönen, sonnigen Tag heute nur halb genießen".