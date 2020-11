VfL Wolfsburg: Trainer Oliver Glasner erklärt Kritik an Transferpolitik

Der Österreicher hatte am Donnerstag in einem Sky-Interview bemängelt, dass kein Offensivspieler mit den gewünschten Attributen "Tempo und Tiefgang" nach Wolfsburg gewechselt sei. Auf der Pressekonferenz am Freitag hatte Glasner seine Kritik wiederholt: "Ich habe nur gesagt, dass wir das Transferziel in der Offensive nicht realisieren konnten. Das ist schade, darüber haben wir uns monatelang unterhalten. Das habe ich kundgetan, weil wir über unsere wenigen geschossenen Tore gesprochen haben."