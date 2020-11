Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou steht vor der Rückkehr, Michael Zorc warnt aber

Der 21-jährige Innenverteidiger hatte sich vor drei Monaten im Trainingslager in der Schweiz eine schwerwiegendere Außenbandverletzung im linken Knie zugezogen und fiel bislang aus.

Comeback gegen Hertha als Ziel

Nach SPORT1 -Informationen ist Zagadous Ziel ein Comeback im Bundesliga-Abendspiel am 21. November gegen Hertha BSC (20.30 Uhr).

Seinen letzten Kurzeinsatz (über 25 Minuten) hatte der Franzose am letzten Spieltag der vergangenen Saison Ende Juni beim 0:4 gegen Hoffenheim. Letztmals über 90 Minuten spielte Zagadou am 7. März – damals noch vor Fans – beim 2:1 in Gladbach.