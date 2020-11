Harry Kane schießt Siegtor gegen West Bromwich - 150. Tor in Premier League

Harry Kane ist mit seinem Siegtor gegen West Bromwich Albion in einen elitären Kreis vorgestoßen.

Der englische Nationalspieler der Tottenham Hotspur markierte beim 1:0-Sieg am Sonntag den einzigen Treffer und kann sich nun endgültig zu den größten Stars der Premier League zählen ( Die Tabelle der Premier League ).

Kane wurde mit seinem Kopfball-Tor in der 88. Minute zum erst zehnten Spieler in der englischen Eliteliga, die auf mindestens 150 Tore kommen. In der erlesenen Liste befinden sich außerdem: