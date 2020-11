ADAC GT Masters: Titel für Ammermüller & Engelhart, Unfall bei van der Linde

Die Porsche-Piloten Michael Ammermüller und Christian Engelhart haben sich zum ersten Mal in ihrer Karriere den Titel im ADAC GT Masters gesichert.

Im letzten Saisonlauf der GT3-Serie in Oschersleben genügte den beiden ein vierter Platz, um den Meistertitel perfekt zu machen. Beim ersten Rennen am Samstag hatte das Duo gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.