World Cup of Darts: Deutschland mit Max Hopp und Gabriel Clemens im Halbfinale Hopp und Clemens hauen MVG raus

Thriller beim World Cup of Darts: Deutschland besiegt die Niederlande und steht erstmals im Halbfinale, wo nun Wales wartet. Die Entscheidung fällt erst im Doppel.

Der Traum vom Titel lebt - und wie:

Nach einem furiosen Sieg gegen die Niederlande haben Gabriel Clemens und Max Hopp beim World Cup of Darts als bislang erstes deutsches Duo den Einzug ins Halbfinale geschafft. "Das ist unglaublich. Ich bin so stolz auf Gabriel", sagte der "The Maximiser" genannte Hopp.

Beim Event in Salzburg behauptetet sich das Duo in einem Krimi mit 2:1 gegen die Niederlande um den angeschlagenen Weltranglistenersten Michael van Gerwen - am Abend gilt es nun gegen Wales mit Gerwyn Price und Jonny Clayton.

Dabei hatte es für die heimischen Pfeile-Cracks höchst vielversprechend angefangen: Gabriel Clemens (Saarwellingen) war gegen Danny Noppert bestens gestartet, hatte Deutschland mit 4:3 in Führung gebracht. Bemerkenswert dabei, wie der German Giant dabei im zweiten Leg ein 156er-Finish zum zwischenzeitlichen 2:0 hinlegte.

Zwar musste Clemens danach noch einmal zittern, schließlich aber brachte der 37-jährige sein Match doch souverän durch.

Irritationen um van Gerwen

Nichts zu holen war dann allerdings für Hopp (Kottengrün), der van Gerwen angesichts eines 1:4 nur wenig entgegen zu setzen hatte. Zuvor wäre das Duell des Hessen wegen einer Verletzung des Weltranglistenersten fast geplatzt, weil Mighty Mike infolge eines erneuten Auftretens von Rückenproblemen am Sonntagmorgen medizinisch untersucht werden musste, ehe er für einen Einsatz grünes Licht gab.

So musste die Entscheidung im Doppel fallen, das die Nerven aller Beteiligten enorm strapazierte.

Erst mit dem sechsten Match-Dart machte Clemens auf die Doppel-10 schließlich alles klar, nachdem Hopp bereits drei Pfeile auf die Doppel-20 vergeben hatte, auch van Gerwen wiederum den finalen Stich für sein Land leichtfertig ausgelassen hatte.

"Wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen, und wir verlieren zusammen", sagte Clemens, der in diesem Jahr erstmals bei der Team-WM für Deutschland an den Start geht. Hopp war unter anderem mit Martin Schindler schon häufiger am Start.

Größer Erfolg für Deutschland beim World Cup of Darts

Bisher war Deutschland in der Geschichte des Wettbewerbs allerdings noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen - nun aber liegt sogar der erste Major-Titel überhaupt drin. Hopp hatte diesen 2018 knapp verpasst, als er im EM-Halbfinale mehrere Chancen gegen den späteren Sieger James Wade liegen ließ.

Der World Cup sollte in diesem Jahr ursprünglich erneut in Hamburg stattfinden, wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber zunächst nach Graz und später nach Salzburg verlegt. Wegen des zuletzt dynamischen Infektionsgeschehens auch in Österreich sind in der Salzburg-Arena keine Zuschauer zugelassen.

Das Turnier, das als einziges im Kalender des Profiverbandes PDC auch Matches im Doppelformat beinhaltet, wurde erstmals 2010 ausgetragen. Im Normalfall treten pro Nation die zwei in der Weltrangliste bestplatzierten Spieler an.

Titelverteidiger Schottland war aber ohne Weltmeister Peter Wright und Gary Anderson am Start und bereits im Achtelfinale gescheitert.