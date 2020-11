Radsport: Primoz Roglic gewinnt Vuelta - Ackermann siegt bei Schlussetappe

Diesmal bricht Primoz Roglic nicht mehr ein. Der Slowene hat bei der Vuelta diesmal am Ende mehr Energie im Tank als bei der Tour de France und siegt.

An den steilen Hängen des Alto de la Covatilla verhinderte Primoz Roglic das traumatische Tour-Deja-vu.

Nach zweieinhalb intensiven Wochen krönte sich der 31-Jährige am Sonntag in Madrid zum zweiten Mal nacheinander zum Gesamtsieger der Spanien-Rundfahrt.

Ackermann gewinnt Schlussetappe

Die 124,4 km lange Schlussetappe vom Hipodromo de la Zarzuela in die Hauptstadt gewann am Sonntag der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann (Kandel). Für den 26-Jährigen war es der zweite Tageserfolg nach dem Gewinn der neunten Etappe am Grünen Tisch.