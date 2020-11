FC Bayern: Wird die löchrige Abwehr zum Problem für Hansi Flick?

"Die These vom Ein-Tor-Mehr-Schießen ist ja richtig", sagte SPORT1 -Experte Marcel Reif im CHECK24 Doppelpass nach dem 3:2 der Münchner im Topspiel.

In den vergangenen Wochen hatte der Deutsche Rekordmeister oftmals auch weitaus mehr als ein Tor mehr als der Gegner erzielt, was den Journalisten Tom Bartels ( ARD ) im CHECK24 Doppelpass dazu veranlasste, die Leistung der Mannschaft als "übermenschlich" zu betiteln. Eines war dabei jedoch allgegenwärtig: Die Münchner fangen sich ungewöhnlich viele Gegentore.

Die Offensive überstrahlt die wacklige Defensive

An den ersten sieben Spieltagen hat das Team von Trainer Hansi Flick elf Gegentore kassiert. Mehr Treffer mussten die Bayern zuletzt in der Saison 2008/09 unter Jürgen Klinsmann hinnehmen (damals waren es 13). In den folgenden Spielzeiten hatten sich die Münchner zu diesem Zeitpunkt nie mehr als neun Gegentreffer gefangen.