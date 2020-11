Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:3 - Alario trifft doppelt

Während die Werkself in dieser Saison in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen bleibt und Platz vier festigte, verloren die Gladbacher erstmals seit dem 1. Spieltag wieder ein Pflichtspiel. In der Tabelle rutschten die Fohlen, die zuletzt in der Champions League eine 6:0-Gala bei Schachtjor Donezk gefeiert hatten, auf Rang sieben ab. (Service: Tabelle der Bundesliga)