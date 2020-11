Agit Kabayel darf wohl um WM-Gürtel gegen Tyson Fury kämpfen

Agit Kabayel wird von Tyson Fury offenbar als nächster Herausforderer auserkoren. Der gebürtige Leverkusener ist in 20 Kämpfen noch ungeschlagen.

Das deutsche Boxen könnte womöglich noch in diesem Jahr einen neuen Schwergewichts-Weltmeister bekommen.

Der Kampf soll am 5. Dezember in London steigen und in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden.