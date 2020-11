FC Bayern, CHECK24 Doppelpass mit Marcel Reif feiert die Stärke der Bayern

"Was die Bayern in den letzten Wochen geleistet haben ist fast übermenschlich", meint der ARD -Journalist Tom Bartels im CHECK24 Doppelpass .

"Dortmund war am Maximum und hat die bestmögliche Leistung auf den Platz gebracht", meinte Justin Kraft, freier Journalist und Autor. "Die mentale und spielerische Qualität der Bayern ist unter Flick aber so hoch, dass sie es auch schaffen ein Dortmund am Maximum zu schlagen."