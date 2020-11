Ademola Lookman blamiert sich mit Panenka-Elfmeter für FC Fulham

Ademola Lookman will beim FC Fulham in der Nachspielzeit einen Punkt sichern - blamiert sich aber bis auf die Knochen. Team und Trainer stehen aber zu ihm.

Eigentlich hat Ademola Lookman beim FC Fulham einen guten Start erwischt. Eigentlich lief es in seinen ersten Spielen ziemlich gut. Eigentlich ist es es ja vorbildlich, wenn ein junger Spieler Verantwortung übernimmt. Eigentlich.

Denn in den Schlussminuten seines fünften Spiels für Fulham blamierte sich der von RB Leipzig ausgeliehene Offensivspieler bis auf die Knochen. Beim Stand von 0:1 trat der 23-Jährige in der Nachspielzeit gegen West Ham United zu einem Elfmeter an - und vergab kläglich. Lookman versuchte es mit einer Panenka-Variante, der gegnerische Torhüter Lukasz Fabianski konnte den harmlosen Ball aber mühelos aufsammeln.