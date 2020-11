Eintracht Frankfurt: Danny da Costa und Adi Hütter - ein neuer Tiefpunkt

C. Michel

Als Eintracht Frankfurt eine Stunde vor Spielbeginn in Stuttgart die Aufstellung per Twitter veröffentlichte, fiel der Blick nicht nur auf die Startelf, sondern auch auf die Ersatzbank.

Nächster Rückschlag für da Costa

Schon im Sommer war ein Abgang von da Costa zum FC Schalke 04 im Gespräch. Spätestens nach der Partie am 1. Spieltag gegen Bielefeld, als der 27-Jährige zur Halbzeitpause ausgewechselt und dies von Hütter mit einer "grottenschlechten Leistung" begründet wurde, gab es einen Riss in der Arbeitsbeziehung. In der Kommunikation zwischen Trainer und Profi hakt es gewaltig. Der Österreicher sagte zuletzt zwar: "Das kam bisher selten vor, dass ein Spieler vor mir geflüchtet ist."