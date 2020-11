Borussia Dortmund: Das muss sich der BVB gegen den FC Bayern ankreiden lassen

Gute Leistung, aber eben wieder verloren. SPORT1 erklärt, was sich der BVB bei der 2:3-Heimpleite gegen die Bayern ankreiden lassen muss.

Enttäuscht. Erschöpft. Ratlos. Der Rechtsverteidiger war mit seinen Dortmundern so nah dran. Und irgendwie doch so weit weg.

Dabei hatte Lucien Favre die Schwächen der Bayern eigentlich erkannt. Im Vorfeld sagte der Schweizer: "Sie pressen sehr, sehr hoch und gehen viel ins Risiko. Wenn du so hoch spielst, musst du bei Kontern und langen Bällen aufpassen."

Der Dortmunder Matchplan war an sich auch nicht schlecht: Aus einer gesicherten Defensive heraus nach vorne Nadelstiche setzen. Meunier und Mats Hummels spielten mehrfach clevere Pässe hinter die hochstehende Abwehrkette und sorgten dafür, dass die schwarzgelbe Offensive die Bayern-Abwehr vor große Probleme stellte.

BVB mit besserer Statistik

Das Manko aber: Erling Haaland, Marco Reus und Co. konnten ihre Chancen zu selten nutzen. "Wir hatten so viele Torchancen. Drei, vier, fünf Mal hatten wir gute Möglichkeiten. Wir hätten mehr Tore machen müssen", monierte Favre. "Am Ende hätten wir sogar noch das 3:3 machen müssen."