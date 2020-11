AEW Full Gear 2020: Jon Moxley mit brutalem Titel-Clou

Anzeige

Jon Moxley verteidigte seinen Titel im Hauptkampf von AEW Full Gear 2020 © AEW

M. Hoffmann

Jon Moxley - der frühere Dean Ambrose von WWE - bestreitet bei AEW Full Gear 2020 erneut ein exzessives Match. Auch Stacheldraht kommt zum Einsatz.

Bevor er als Dean Ambrose bei WWE zum Topstar wurde, war Jon Moxley ein Independent-Wrestler ohne Scheu vor brutalen Hardcore-Schlachten. Im Duell mit einem alten Weggefährten aus diesen Zeiten hat er nun einmal mehr daran angeknüpft.

In einem Titel-Showdown für den jetzigen Hauptarbeitgeber AEW handelte sich der Champion blutige Wunden und einen Sturz in Reißzwecken ein - und schreckte am Ende auch nicht vor dem Einsatz von Stacheldraht zurück.

Das "I Quit Match" gegen Eddie Kingston, Hauptkampf der Großveranstaltung Full Gear 2020, konnte infolge seiner Vorgeschichte nur durch explizite Aufgabe gewonnen werden - Kingston hatte das Ergebnis eines ersten Titelmatches angefochten, dass der Ringrichter abgebrochen hatte, ohne dass er von sich aus aufgesteckt hatte.

Jon Moxley landet in Reißzwecken und setzt Stacheldraht ein

Um sich zu diesem Bruch mit dem eigenen Stolz zu treiben, griffen Moxley und Kingston zu allen Mitteln: Kingston schleuderte Moxley nicht nur mit einem Suplex in hunderte am Boden verstreute Reißzwecken, er warf ihm sogar noch welche ins Gesicht.

Mox allerdings gab nicht auf und schlug zurück: Nach einer eigenen Aktionsfolge setzte er einen Bulldog Choke an, dann nahtlos seinen Finisher Paradigm Shift. Als das nicht reichte, drohte Moxley Kingston damit, ein Stück Stacheldraht einzusetzen - was Kingston erstmal nicht beeindruckte: Er zeigte den Stinkefinger.

Moxley setzte folglich einen erneuten Bulldog Choke an, mit dem Stacheldraht schmerzhaft verstärkt, Kingston musste letztlich doch klein beigeben.

Nach seinem Sieg wollte Moxley die Fehde versöhnlich beschließen und Kingston aufhelfen, der jedoch lehnte ab. Stattdessen folgte ein Fingerzeig für die Zukunft.

Kenny Omega verdient sich Titelmatch

Kenny Omega, der im Eröffnungsmatch gegen Ex-Partner Hangman Page ein Turnier um eine Titelchance gegen Moxley gewonnen hatte, erschien auf der Bildfläche und signalisierte Moxley, dass er ihn auf anderem Wege besiegen müsste.

Omega hatte bei Full Gear 2019 ein ähnlich brutales Match gegen Moxley verloren, nun jedoch zeichnet sich ein klassisches Wrestling-Match zwischen den beiden Dauerrivalen ab, die sich seit Moxleys Ankunft bei AEW in den Haaren lagen. Omega, dessen jüngste Auftritte bei AEW an seine Zeit als Aushängeschild der japanischen Liga NJPW anknüpften, hat in der Konstellation den "Heimvorteil".

Die weiteren großen Entwicklungen bei Full Gear: Der aufstrebende Jungstar Darby Allin gewann seinen ersten Gürtel bei AEW, indem er Liga-Co-Chef Cody Rhodes den TNT-Titel abnahm, die Young Bucks krönten sich mit einem Sieg über FTR (ehemals: The Revival) zu Tag-Team-Champions, zudem verdiente sich der als kommende Topstar heiß gehandelte MJF (Maxwell Jacob Friedman) mit einem dreckigen Sieg über Chris Jericho einen Platz in dessen Gruppierung "The Inner Circle".

Die Ergebnisse von AEW Full Gear 2020:

AEW World Title #1 Contendership Final: Kenny Omega besiegt Hangman Page

Orange Cassidy besiegt John Silver

TNT Championship: Darby Allin besiegt Cody Rhodes (c) - TITELWECHSEL!

AEW World Women's Championship: Hikaru Shida (c) besiegt Nyla Rose

AEW World Tag Team Championship: The Young Bucks besiegen FTR (c) - TITELWECHSEL!

Deletion Match: Matt Hardy besiegt Sammy Guevara

MJF besiegt Chris Jericho

AEW World Chamoionship I Quit Match: Jon Moxley (c) besiegt Eddie Kingston

Full Gear im TV und Stream: