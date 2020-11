Chelsea: Stars Hudson-Odoi und Tomori verstoßen gegen Corona-Regeln

Der FC Chelsea gewinnt am Samstag mit 4:1 gegen Sheffield. Am Abend wird aber ein Skandal eines Duos aufgedeckt. Es verstößt gegen Corona-Regeln des Landes.

Beim 4:1-Sieg der Blues gegen Sheffield United am Samstag saß Flügelstürmer Hudson-Odoi an seinem 20. Geburtstag nur auf der Bank, während Innenverteidiger Tomori nicht einmal im Kader stand (Service: Die Tabelle der Premier League ).

Hudson-Odoi und Tomori mit Begleitung unterwegs

Vor allem für Hudson-Odoi dürfte die Aktion schädlich sein. Immerhin hatte er die Corona-Regeln für die Profis bereits im Mai gebrochen als er eine fremde Frau, die er online kennengelernt hatte, in seine Wohnung ließ. Damals war ein Treffen mit fremden Personen in England verboten. Nun wird er zum Wiederholungstäter (Service: Der Spielplan der Premier League ).

Besonders bitter: Der Flügelflitzer gilt als Liebling von Trainer Frank Lampard. "Callum verdiente eine Chance. Er hat in letzter Zeit sehr gut trainiert, wir haben Konkurrenz in diesen Bereichen und wir sind auch mitten in einem sehr geschäftigen Spielbetriebs", erklärte der Coach nach dem zweiten Saisontreffers seines 20 Jahre alten Talents gegen Krasnodar in der Champions League unter der Woche noch.