College Football: Amon-Ra St. Brown überzeugt bei Auftakt der USC Trojans

Das aktuell größte deutsche Football-Talent hatte sich eigentlich schon mit der Absage der Saison im College Football abgefunden, dann kündigte aber die Pac12-Conference an, die Saison ab November spielen lassen zu wollen, was auch St. Browns USC Trojans aus Los Angeles betrifft. Am heutigen Samstag stand endlich der langehrsehnte Auftakt an.