Hannover: 96: Niklas Hult nach Verletzung mit 15 Stichen genäht

Der schwedische Nationalspieler Niklas Hult vom Zweitligisten Hannover 96 musste beim torlosen Unentschieden gegen Erzgebirge Aue am Samstag mit einer klaffenden Wunde am linken Ohr in der 72. Minute ausgewechselt werden.