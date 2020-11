World Cup of Darts: Deutschland mit Max Hopp und Gabriel Clemens im Viertelfinale

Gabriel Clemens und Max Hopp machen beim World Cup of Darts kurzen Prozess. Gegen Griechenland fährt das Duo einen Sieg ein und zieht ins Viertelfinale ein.

Gabriel Clemens und Max Hopp haben beim World Cup of Darts auch im Achtelfinale kurzen Prozess gemacht und sind mühelos in die Runde der letzten Acht eingezogen.

Gegen Griechenland setzte sich das Deutsche Duo klar mit 2:0 durch und gab dabei insgesamt nur ein Leg ab. ( World Cup of Darts: Spielplan und Ergebnisse )

Im ersten Match gab sich Clemens keine Blöße und verwies John Michael mit 4:1 in die Schranken. Gleich im ersten Leg legte er eine 180 hin - allerdings die einzige im Match - und stellte mit dem Break auf 1:0.

Zwar setzte Michael im Gegenzug mit einem High-Finish und dem Re-Break zum 1:1 ein Ausrufezeichen. In der Folge legte der "German Giant" aber noch eine Schippe drauf. Die Führung zum 2:1 brachte Clemens vor allem die Doppel-Schwäche seines Kontrahenten ein, der sich besonders auf die Tops unsicher zeigte.

Hopp mit Whitewash

Der "Maximiser" startete stark in das Match und ging mit einem 102er-Finish in Führung. Auch in der Folge ließ der 24-Jährige nichts anbrennen und gab kein einziges Leg ab. Mit einem Average von 89,73 Punkten hatte Hopp die Nase vor Symeonidis (86,43) vorn, ließ für das Viertelfinale aber auch noch Luft nach oben.