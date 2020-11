Bundesliga: Schalke, Mainz und Köln stellen Sieglos-Rekord auf

Der 1. FC Köln hatte sich am Freitagabend in Bremen zwischenzeitlich auf dem richtigen Weg befunden.

Der CHECK24 Doppelpass mit Horst Heldt (1. FC Köln) und allem zum Kracher BVB vs. Bayern am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Nach einem Eigentor von Niklas Moisander führten die Rheinländer aus dem sprichwörtlichen Nichts. Würde es den ersten Dreier nach saisonübergreifend 17 Partien ohne Sieg geben? Nein! Dafür sorgte ein von Leonardo Bittencourt gegen seinen Ex-Klub verwandelter Handelfmeter. 1:1 hieß es somit nach ganz schwachen 90 Minuten, die Kölner warten also weiter auf einen Erfolg in dieser Spielzeit.

Trio stellt Negativrekord auf

Am Samstagnachmittag gab es das ultimative Kellerduell zwischen Mainz und Schalke. Platz 18 empfing Rang 17 und es ging in den rund 100 Minuten in der Opel-Arena heiß her.