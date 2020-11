Bundesliga: Stimmen von Borussia Dortmund gegen FC Bayern, mit Lucien Favre und Hansi Flick

Borussia Dortmund zeigt im deutschen Klassiker gegen den FC Bayern eine gute Leistung. Am Ende setzt sich aber der deutsche Rekordmeister durch. Die Stimmen.

…zu Glück und Pech: "Alle drei gegnerischen Tore sind abgefälscht gewesen, das Glück war heute nicht auf unserer Seite. Glück und Pech sind in den Spitzenspielen oft ausschlaggebend."

…zum ersten Gegentor: "Den Ball muss ich vorher klären, dann entsteht die Freistoßsituation nicht. Dann gehst du natürlich mit einem schlechten Gefühl in die Pause."

…zum straffen Programm: "Man darf die Müdigkeit vom Kopf gar nicht zulassen. Man muss auf dieser Welle, dass es Spiel für Spiel geht, mitschwimmen und dann auch mal in den Körper reinhören – um mal ein, oder zwei Spiele zu pausieren. Dann kann man bei solchen Spielen wie heute wieder voll im Saft stehen."

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): "In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hatten das Spiel mehr und mehr im Griff. Ganz wichtig war natürlich das Tor von David Alaba kurz vor der Halbzeit. Dieses 1:1, mit dem wir dann in die Kabine gegangen sind, war entscheidend, um mit einem positiven Gefühl in Ruhe durchzuschnaufen. Die zweite Halbzeit war sehr gut von uns. Wir haben das Spiel im Griff gehabt. Wir haben uns mit knappen Abseitssituationen noch zwei Tore klauen lassen, aber grundsätzlich waren wir die bessere Mannschaft."