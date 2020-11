BVB - FC Bayern, Einzelkritik: Sancho im Tief, Hummels wackelt

Der CHECK24 Doppelpass mit Horst Heldt (1. FC Köln) und allem zum Kracher BVB vs. Bayern am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

JADON SANCHO: Was ist mit Sancho los? Der Superstar kommt aus seinem Formtief einfach nicht raus. Mit ungewohnt vielen Fehlpässen und unglücklichen Entscheidungen. Biss sich am starken Hernández immer wieder die Zähne aus. Blitz-Momente wie bei seinem Sahne-Pass zur Mega-Chance von Haaland (47.) hatte er viel zu selten. SPORT1-Note: 5

GIOVANNI REYNA: Erneut ein durchwachsener Auftritt des so talentierten US-Teenies. War an einigen guten Offensivaktionen beteiligt (wie bei der Top-Vorarbeit auf Haaland/21.), vergeigte aber selbst auch eine Riesen-Chance in der 63. Minute, als er an Neuer scheiterte. Schade! SPORT1-Note: 4