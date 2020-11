Tennis, Masters in Paris: Alexander Zverev schlägt Rafael Nadal

Alexander Zverev bezwingt Rafael Nadal in Paris © Getty Images

Alexander Zverev sorgt für eine Überraschung und bezwingt Rafael Nadal beim ATP-Masters in Paris. Im Finale trifft er auf den Russen Daniil Medwedew.

Alexander Zverev hat nach seinen beiden Turniersiegen in Köln auch beim ATP-Masters in Paris das Finale erreicht.

Deutschlands Topspieler gewann im Halbfinale gegen den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal mit 6:4, 7:5 und trifft am Sonntag auf den an Nummer drei gesetzten Russen Daniil Medwedew. Der 13-malige French-Open-Champion Nadal wartet damit weiterhin auf seinen ersten Turniersieg in Paris-Bercy.