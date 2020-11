ADAC GT4 Germany in Oschersleben: Schrey und Piana nach Sieg auf Titelkurs

Das BMW-Duo Michael Schrey und Gabriele Piana gewinnt das 1. Rennen der ADAC GT4 Germany in Oschersleben. Die bisherigen Gesamtführenden patzen folgenschwer.

Wie in allen anderen ADAC-Rennserien wird auch in der ADAC GT4 Germany (alle Rennen LIVE bei SPORT1) erst im letzten Saisonrennen in Oschersleben die Meisterschaftsentscheidung fallen.