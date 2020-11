Deutschland Cup: DEB-Team besiegt Lettland dank späten Toren

Beim Deutschland Cup in Krefeld besiegte die Nationalmannschaft in ihrem ersten "echten" Länderspiel Lettland mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Zum Auftakt hatte sie 242 Tage nach dem letzten DEL-Spieltag vor dem Saisonabbruch gegen ihr eigenes Perspektivteam 7:2 gewonnen .

Am Sonntag trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ohne den an Corona erkrankten Bundestrainer Toni Söderholm an der Bande im Finale erneut auf den einzigen internationalen Gegner bei ihrem Heimturnier.