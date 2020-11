Aufstellung: Bundesliga, BVB - FC Bayern München LIVE im TV, Stream, Ticker

BVB empfängt in Bundesliga-Topspiel den FC Bayern München. Leroy Sané sitzt beim Rekordmeister zunächst draußen. Bei Dortmund darf Marco Reus von Beginn an ran.

Am Abend steht das bisherige Highlight der aktuellen Bundesliga-Saison an. Der BVB empfängt den FC Bayern München zum Gipfelduell. ( Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern München, 18.30 Uhr im LIVETICKER )

Nimmt man die bisherigen Ergebnisse in der Bundesliga zu Grunde, dürfte es ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams sind punktgleich. RB Leipzig ist durch den Sieg gegen den SC Freiburg am Nachmittag zwar vorübergehend auf Platz eins gesprungen, doch diesen werden die Bullen am Abend auf jeden Fall an eines der beiden Teams verlieren. (Service: Tabelle der Bundesliga)