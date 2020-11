2. Bundesliga: St. Pauli, Darmstadt, Paderborn live im TV, Stream, Ticker

St. Pauli spielte in sechs Spielen schon viermal 2:2 © Imago

Der FC St. Pauli möchte nach drei Unentschieden in Folge in der 2. Bundesliga gegen Karlsruhe endlich wieder gewinnen. Osnabrück kann derweil auf Rang zwei vorrücken.

Am Sonntag stehen in der zweiten Bundesliga drei Spiele auf dem Programm. Unter anderem mit dabei: Darmstadt 98, der SC Paderborn und der FC St. Pauli. (Service: Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga )

Die Kiezkicker haben die vergangenen drei Spiele allesamt 2:2 gespielt. Zuletzt im prestigeträchtigen Stadtderby gegen Tabellenführer Hamburger SV. Am Sonntag geht es um 13 Uhr im Heimspiel gegen den Karlsruher SC. (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Karlsruher SC am So. ab 13 Uhr im LIVETICKER)