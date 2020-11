Porsche Carrera Cup in Oschersleben: Dylan Pereira siegt vor Larry ten Voorde

Dylan Pereira siegte beim Samstagsrennen in Oschersleben vor Larry ten Voorde © SPORT1

Das verspricht ein packendes Saisonfinale im Porsche Carrera Cup. Dylan Pereira verkürzt mit seinem Sieg in Oschersleben am Samstag den Abstand auf ten Voorde.

Dylan Pereira hat dafür gesorgt, dass er im finalen Rennen des Porsche Carrera Cup ( alle Rennen LIVE bei SPORT1 ) alles in der eigenen Hand hat.

Der Luxemburger setzte sich im Samstagsrennen in Oschersleben knapp vor dem Gesamtführenden Larry ten Voorde durch. Den letzten Podestplatz schnappte sich der Deutsche Leon Köhler.

Damit beträgt der Vorsprung des Niederländers in der Gesamtwertung nur noch vier Punkte. Pereira kann also mit einem Sieg am Sonntag die Meisterschaft einfahren.